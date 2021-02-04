Верхнеуральск, Челябинская область, , 17:37 — REGNUM В Верхнеуральске Челябинской области хирурги решили уволиться из районной больницы. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, поводом стал конфликт с главным врачом. Как пишет Накануне.Ru, замглавы областного минздрава Евгений Ванин уже отправился в эту больницу.

Издание уточняет, что всего заявления об увольнении написали три хирурга. Добавим, главврач была назначена на эту должность осенью 2020 года.

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