Бильбао, Испания, , 18:06 — REGNUM 5 февраля муниципалитет Бильбао в автономном сообществе Эскауди отметит 15 дней, с тех пор как в нем были закрыты гостиницы. Однако региональное министерство здравоохранения с 5 февраля рекомендует распространить данную практику и на другие муниципалитеты. Об этом сообщила газета El Mundo.

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Согласно постановлению ведомства, учреждения гостиничной индустрии, школы и спортивные учреждения будут закрыты в тех муниципалитетах, которые находятся в красной зоне, то есть в которых накопленный показатель за 14 дней превышает 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей.

Предписание региональных властей распространяется на все муниципалитеты с населением более 5 000 человек. Агентство EFE, сообщает, что в трех крупнейших города Страны Басков закроются порядка 49 отелей.

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