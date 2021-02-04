Токио, , 17:28 — REGNUM Подразделение PlayStation компании Sony вскоре может объявить о приобретении новых игровых студий. Об этом 4 февраля сообщил портал Wccftech.

Издание обратило внимание на недавно опубликованный финансовый отчёт Sony за последний квартал 2020 года. Доход компании составил $25,6 млрд, а чистая прибыль — 3,5 млрд, что на 20% больше, чем за налогичный период 2019 года.

Издание отметило, что Sony удалось добиться таких показателей благодаря старту продаж PlayStation 5 и успехам игрового направления в целом, которое в третьем квартале 2020 года принесло Sony доход в размере $743 млн.

Автор статьи отметил, что в пресс-релизе, который был выпущен вместе с отчётом за третий квартал, Sony сообщила, что планирует потратить вырученные средства на инвестиции в сферу развлечений.

Напомним, PlayStation 5 поступила в продажу в США и ряде стран 12 ноября 2020 года. В других регионах Sony начала продавать консоли нового поколения 19 ноября 2020-го. К сожалению, компания до сих пор не смогла полностью решить проблему дефицита PS5.

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