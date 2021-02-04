Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM В Петербурге врача-педиатра привлекли к административной ответственности из-за несоблюдения антикоронавирусных мер в условиях переполненных стационаров. Такое решение принял Сестрорецкий районный суд.

Врач школы-интерната «Олимпийский резерв» Александра Тархова была оштрафована на 50 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Суд установил, что в течение сентября 2020 года простуженных воспитанников школы-интерната вовремя не изолировали и не госпитализировали, а держали в медицинском отсеке школы. Несколько человек отправили в больницу только 29 сентября. Тесты на коронавирус у тех, кому поставили ОРВИ, тоже брали слишком поздно.

Из-за того что эти случаи поздно зарегистрировали, наблюдение за контактными лицами тоже начали лишь с 29 сентября. В отношении контактных лиц никакие меры не принимались, а противоэпидемические мероприятия по какой-то причине проводились только в отношении девушек, но не юношей.

В финале корпус для проживания юношей даже не продезинфицировали, как и помещения для хранения спортивного инвентаря и сам инвентарь.

«Таким образом, врачом-педиатром ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» Тарховой не обеспечено выполнение вышеуказанных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Несоблюдение указанных требований санитарно-эпидемиологического законодательства способствует причинению вреда жизни и здоровью, распространению COVID-19 среди воспитанников и персонала», — уточнили в суде.

Тархова вину признала. При этом она заявила, что нарушения возникли в связи с тем, что больных легкой формой COVID-19 в сентябре не брали в больницы — они были переполнены.