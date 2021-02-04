Москва, , 17:18 — REGNUM Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Владимир Ашурков отказался комментировать видеозапись своей встречи с предполагаемым сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI-6, сообщает сетевое издание «Взгляд.ру».

«Владимир Ашурков, исполнительный директор ФБК (признан в РФ иноагентом), в прямом эфире «Эха Москвы» отказался комментировать видеозапись, на которой предположительно он встречается с британским дипломатом (предположительно в 2012 году) и рассказывает последнему о финансировании фонда», — написал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в ТМ.

«У меня есть принцип не комментировать ту грязь, которая на меня и моих коллег вываливает государственная пропаганда. … Конечно, публикация этого видео связана с возвращением Алексея, массовыми протестами, приговором», — сказал сам Владимир Ашурков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин, комментируя ответ Владимира Ашуркова, назвал его позицию «не комментировать грязь» бледной и неубедительной.

«Он же даже не опровергает это видео. У меня вопросы к Ашуркову остались: узнаете ли себя на кадрах RT, если да, кем был его собеседник, при каких условиях была организована эта встреча, встречался ли Ашурков с представителями британских или других западных министерств иностранных дел, прочих ведомств и спецслужб в 2012 году, раньше или позже? Если встречался, насколько регулярными были эти контакты?» — отметил журналист.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал отказ Ашуркова от комментария промахом.

«На самом деле, Ашурков, отказываясь комментировать и объяснять аудитории видео с его участием на основании неких моральных «принципов», занял политически неверную и даже вредную для соратников позицию», — написал он в ТМ.

По словам Алексея Чеснакова, таким образом Владимир Ашурков, во-первых, признал факт встречи и разговора, а во-вторых, «не дал необходимую интерпретацию случаю, который почти гарантированно будет использован как аргумент по ужесточению законодательства и дискредитации протеста».

«Сами себя по глупости закапывают. И, конечно, такими промахами власть не может не воспользоваться», — добавил политолог.

Напомним, 1 февраля телеканал RT опубликовал видеозапись разговора Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI-6. Запись была сделана в 2012 году. Владимир Ашурков на видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать, а также пытается получить данные британских спецслужб по связям некоторых крупных российских бизнесменов.

В свою очередь, общественный деятель, юрист и расследователь Илья Ремесло, комментируя опубликованную видеозапись, написал в своем «Твиттере»: «Исполнительный директор ФБК (признан в РФ иноагентом) Ашурков спалился на встречах с иностранными разведчиками, клянчил «донаты» в размере 20 млн долларов. Статья о госизмене всё ближе…»