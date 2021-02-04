Москва, 4 февраля 2021, 17:18 — REGNUM Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Владимир Ашурков отказался комментировать видеозапись своей встречи с предполагаемым сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI-6, сообщает сетевое издание «Взгляд.ру».
Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин, комментируя ответ Владимира Ашуркова, назвал его позицию «не комментировать грязь» бледной и неубедительной.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал отказ Ашуркова от комментария промахом.
По словам Алексея Чеснакова, таким образом Владимир Ашурков, во-первых, признал факт встречи и разговора, а во-вторых, «не дал необходимую интерпретацию случаю, который почти гарантированно будет использован как аргумент по ужесточению законодательства и дискредитации протеста».
Напомним, 1 февраля телеканал RT опубликовал видеозапись разговора Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI-6. Запись была сделана в 2012 году. Владимир Ашурков на видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать, а также пытается получить данные британских спецслужб по связям некоторых крупных российских бизнесменов.
В свою очередь, общественный деятель, юрист и расследователь Илья Ремесло, комментируя опубликованную видеозапись, написал в своем «Твиттере»: «Исполнительный директор ФБК (признан в РФ иноагентом) Ашурков спалился на встречах с иностранными разведчиками, клянчил «донаты» в размере 20 млн долларов. Статья о госизмене всё ближе…»