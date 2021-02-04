Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Microsoft по ошибке внесла все игры Microsoft Store в каталог сервиса подписки Xbox Game Pass. Об этом 4 февраля сообщил портал Game Rant.

Пользователи платформы заметили, что на страницах всех фильмов и игр платформы появилась запись о том, что они включены в библиотеку Xbox Game Pass. Однако когда они попытались получить к ним доступ, выяснилось, что магазин всё также предлагает купить позиции. Стоит отметить, что Microsoft никак не прокомментировала случившееся.

https://twitter.com/BlameItOnRyen/status/1356748176687005696

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft опубликовала список игр, которые появятся в Xbox Game Pass в феврале 2021 года. К части игр пользователи ПК и консолей получили доступ сегодня, 4 февраля, другая часть появится в сервисе 11 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft опубликовала февральский список игр сервиса Xbox Game Pass