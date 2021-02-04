Липецк, , 17:00 — REGNUM В Липецкой области за неделю с 25 по 31 января отмечено сокращение ежесуточной численности госпитализируемых пациентов с коронавирусом в среднем на 15−17%. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные были озвучены заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое 4 февраля провёл глава региона Игорь Артамонов.

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Снижается и число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний и COVID-19. В шести инфекционных госпиталях региона количество ковидных коек уменьшилось до 2100. Свободный коечный фонд в среднем составляет около 30%. Рассматривается возможность его дальнейшего сокращения.

«Положительная динамика по числу заболевших и госпитализированных позволяет нам частично снимать коронавирусные ограничения. Так, мы разрешаем посещение болельщикам спортивных соревнований при соблюдении федерального норматива в 50% наполняемости трибун», — сказал Игорь Артамонов.

Сейчас в регионе на амбулаторном лечении находятся 2694 человека. Больным выписано 22,2 тыс. рецептов на общую сумму около 14,4 млн рублей. Обеспечивается нормативный охват населения ПЦР-тестированием.

Регион получил очередную партию вакцины 11 тыс. 340 доз — и реализует её до конца следующей недели. В приоритетном порядке вакцинируются подопечные стационарных учреждений социальной защиты. Продолжится вакцинация липчан в возрасте 60 лет и старше, а также граждан с хроническими заболеваниями и из групп профессионального риска.

Для проведения прививочной кампании привлечены все взрослые поликлиники области. Работа вакцинаторов организована в выходные дни. Всего развернуто 29 пунктов вакцинации. Созданы 16 мобильных бригад для выполнения иммунизации на выезде в организованных коллективах и в местах массового скопления населения (торговых центрах, МФЦ и других). Привлечены дополнительные сотрудники и волонтеры. Для формирования списков липчан на вакцинацию используется региональная Единая диспетчерская служба, портал госуслуг, а также запись в поликлиниках по месту жительства.