Вашингтон, , 16:59 — REGNUM На издательскую компанию Activision подали в суд, обвинив её в краже образа персонажа для игры серии Call of Duty: Modern Warfare. Об этом 4 февраля сообщил портал Kotaku.

В качестве истца выступил художник и дизайнер Клейтон Хоген. Он заявил, что несколько лет назад, работая над одним кинопроектом, создал персонажа, известного под именем Cade Janus. Хоген отметил, что он даже начал работать со стримершей Alex Zedra, чтобы перенести этот образ в реальную жизнь.

В иске художник утверждает, что пока он пытался привлечь в соцсетях внимание к своей работе, Activision и партнёры компании стали работать над тем, чтобы перенести этого персонажа в игру, изменив имя девушки на «Мара».

Он, в частности, заявил, что разработчики создавали концепт-арты на основе его рисунков, а также наняли ту же девушку, которая позировала для фото «реальной» Cade Janus, которая попросил у Хогена ту же одежду и снаряжение, использовавшиеся для фотосесии.

Кроме того, художник утверждает, что компания наняла того же гримера, который сделал точно такой же макияж, а впоследствии сфотографировала модель и сделала 3D-сканирование, руководстуясь его снимками. В доказательство своих слов Клейтон Хоген предоставил коллажи из фотографий и концепт-артов.

https://twitter.com/ToyerToys/status/1357109760059797504

Напомним, персонаж Мара появился в игре Call of Duty: Modern Warfare, релиз которой состоялся 23 августа 2019 года. Оперативницу можно было получить в случае приобретения боевого пропуска первого сезона.

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