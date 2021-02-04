Париж, , 16:55 — REGNUM 3 февраля суд во французском Мюлузе приговорил 58-летнего гражданина Польши к одному году тюремного заключения за то, что он вывесил на городских зданиях более десятка листовок с антисемитским содержанием. Об этом передает Onet.pl.

Суд подтвердил, что в расклеенных листовках содержались оскорблениями евреев по национальному признаку. Кроме того, там были оскорбления и личного характера в адрес Якоба Каплана — главного раввина Франции в 1955—1981 годах.

«Это разумное решение. Суд справедливо признал характер этих надписей расистским и антисемитскими», — прокомментировал приговор юрист еврейской общины во французском департаменте Верхний Рейн Саша Кан.

Подсудимый признал себя виновным во время судебного разбирательства и оправдал свое поведение «поддержкой палестинского дела».