Великий Новгород, , 16:53 — REGNUM По данным областного оперативного штаба, на 3 февраля первую часть прививки от коронавируса сделали 3075 жителей Новгородской области. Завершили вакцинацию, состоящую из двух доз, пока 677 человек.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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«7673 человека записались в электронную очередь на вакцинацию», — сообщили в оперштабе.

Записаться на прививку в Новгородской области можно на портале Госуслуг, либо обратившись в МФЦ.

Добавим, что за последние сутки в регионе выявлено 139 новых носителей коронавируса, что на один случай меньше, чем сутками ранее.

Больше всего новых случаев — 39 — в Великом Новгороде, а также в Боровичском районе (31) и Новгородском районе (21).

Напомним, с начала февраля в регионе сняты ограничения по времени работы общепита. Напомним, ранее предприятиям общественного питания разрешалось работать только до 23 часов. Введены и другие послабления ковидного режима.

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