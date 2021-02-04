Варшава, , 16:53 — REGNUM Административные суды Польши с конца марта 2020 года по начало февраля текущего года получили на рассмотрение 215 жалоб от Санитарно-эпидемической службы по поводу нарушения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает портал RMF24.

Больше всего жалоб поступило в воеводский административный суд в Варшаве (101), 16 жалоб рассматривали в Быдгоще, 17 — в Гожуве-Велькопольском, 8 — во Вроцлаве и по 10 — в Кракове и Белостоке. В остальных крупных городах такие жалобы были единичными. Также есть города, в которых в Административный суд воеводств вообще нет получал таких жалоб — это Лодзь и Ольштын.

Журналисты портала сообщили, что по меньшей мере 62 разбирательства завершились решением суда об отмене решения Санэпидслужбы — на подозреваемых в нарушении карантинных ограничительных мер не были наложены штрафы. Но чаще вина нарушителей социальных ограничений все же подтверждается.

Отмечается, что жалоб в отношении предпринимателей, которые возобновили работу, несмотря на запрет, мало по сравнению с жалобами на граждан.