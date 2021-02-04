Волгоград, , 17:07 — REGNUM Волгоградский областной суд 4 февраля приговорил к длительному сроку заключения 42-летнего жителя Ростовской области. Мужчина приехал в Волгоград, напал на шурина и убил тёщу из-за квартирного вопроса, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Осуждённый 13 августа 2019 года приехал в гости к своей 70-летней тёще, которая проживала в Волгограде в двухкомнатной квартире со своим сыном-инвалидом. Он хотел договориться с пенсионеркой о продаже её жилья, часть денег предполагалось отдать семье дочери — супруге ростовчанина. При этом женщина несколько раз до этого отказывалась приватизировать квартиру и отчуждать свою долю в ней. Злоумышленник, в очередной раз не убедив тёщу, набросился на неё с ножом, пенсионерка скончалась на месте преступления. Затем осуждённый зашёл в спальню к глухонемому шурину и попытался убить и его, однако нож сломался, а брат супруги успел выбежать на лестничную площадку, где соседи вызвали ему скорую медицинскую помощь.

На суде злоумышленник заявил, что он ни в чём не виновен, а зайдя в квартиру тёще, он увидел, что шурин пытался убить свою мать. Поэтому подсудимому пришлось выхватить у родственника нож и защищаться.

Волгоградский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Кроме того, в пользу шурина с осуждённого взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.