Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM В Свердловской области снят запрет на работу предприятий общепита по ночам. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

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Поправки вступят в силу 5 февраля. Также снято ограничение числа детей в группах частных детских садов. При этом организации должны соблюдать санитарные требования. Кроме того, отменены ограничения на работу учреждений дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения в указ об особом режиме Куйвашев ранее анонсировал. Напомним, ограничения были введены из-за пандемии коронавируса.