Владимир, , 16:32 — REGNUM Во Владимирской области медицинские учреждения, перепрофилированные в ковидные стационары, постепенно будут возвращаться к работе в обычном режиме по основному профилю. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 3 февраля рассказала директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

«Позади — три тревожных месяца, когда на пике актуальности были вопросы заполнения коечного фонда, открытия для больных коронавирусом дополнительных коек, их оснащение оборудованием и, самое главное, обеспечение кислородом. Сейчас ситуация существенно изменилась. На сегодняшнее утро в регионе функционирует 1725 ковид-коек. Из них занято всего 1057 — то есть 40% свободно. Это позволило нам приступить к сокращению коечного фонда. К марту планируем, с учётом эпидситуации, конечно, снизить количество коек до 1100−1200, сохранив необходимый резерв свободного коечного фонда в 20%», — сообщила Утемова.

1 февраля был закрыт ковидной стационар в областном центре специализированных видов медицинской помощи. Далее вернут для использования по стандартному назначению 40 ковид-коек в Струнинском филиале Александровской районной больницы, затем — в Камешковскй ЦРБ. Также в приоритете — возобновление профильной в хирургическом корпусе Областной клинической больницы.

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При этом в регионе сохранится резерв стационаров с небольшим количеством коек, в том числе — на базе районных больниц.

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