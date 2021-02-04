Владимир, 4 февраля 2021, 16:32 — REGNUM Во Владимирской области медицинские учреждения, перепрофилированные в ковидные стационары, постепенно будут возвращаться к работе в обычном режиме по основному профилю. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 3 февраля рассказала директор департамента здравоохранения Елена Утемова.
1 февраля был закрыт ковидной стационар в областном центре специализированных видов медицинской помощи. Далее вернут для использования по стандартному назначению 40 ковид-коек в Струнинском филиале Александровской районной больницы, затем — в Камешковскй ЦРБ. Также в приоритете — возобновление профильной в хирургическом корпусе Областной клинической больницы.
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При этом в регионе сохранится резерв стационаров с небольшим количеством коек, в том числе — на базе районных больниц.
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