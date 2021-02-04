Редвуд-Сити, США, , 16:22 — REGNUM Издательская компания Electronic Arts (EA) и студия Bioware назвали системные требования ПК-версии будущей игровой трилогии Mass Effect: Legendary Edition. Информация была опубликована 4 февраля на странице проекта.

Для того, чтобы запустить игру на минимальных настройках, геймерам потребуется компьютер с процессором Intel Core i5 3570 (AMD FX-8350), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GTX 760 (AMD Radeon 7970 или R9 280X).

Для комфортной игры разработчики предлагают использовать ПК, оборудованный Intel Core i7−7700 (AMD Ryzen 7 3700X), 16 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GTX 1070 (либо RTX 20-й серии) или AMD Radeon Vega 56.

Напомним, релиз Mass Effect: Legendary Edition запланирован на 14 мая 2021 года. В набор войдут сама игра и все DLC (загружаемые дополнения), кроме «Станции Pinnacle» (Pinnacle Station). Ранее Bioware сообщила, что исходный код этого дополнения не сохранился.

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