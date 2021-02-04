Оренбург, , 16:20 — REGNUM Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова анонсировала существенное послабления антикоронавирусного режима. В прямом эфире в Instagram она заявила, что в ближайшее время в регионе обсудят меры, которые будут прописаны в новой редакции указа губернатора. Документ будет принят на следующей неделе (8−14 февраля).

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По словам Савиновой, указ губернатора, по сути, будет обнулён. Смягчению подвергнут меры с учетом сложившейся эпидситуации. Однако режим самоизоляции для пожилых людей, скорее всего сохранится.

Напомним, в Оренбуржье заболеваемость COVID-19 идет на спад. Третий день подряд выявляют менее 160 случаев заражения коронавирусом за сутки. Добавим, режим повышенной готовности в регионе из-за неблагополучной эпидобстановки, связаной с распространением коронавирусной инфекции, действует с апреля 2020 года.

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