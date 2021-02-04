Стокгольм, , 18:28 — REGNUM Вопрос о том, выйдет ли российская вакцина от COVID-19 Sputnik V на шведский рынок, передан на рассмотрение Ричарда Бергстрёма, отвечающего за проведение кампании по вакцинации населения Швеции. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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По словам Бергстрёма, прежде чем можно будет принять окончательное решение, необходимо ознакомиться с результатами испытаний российской вакцины.

«Мы получили очень мало данных о вакцине, и к проводившемуся сейчас исследованию российской вакцины мы должны присмотреться более внимательно. Они измеряли ее эффективность иным способом, чем другие исследователи. Это не означает, что это неправильно, просто это измеряется по-другому», — объяснил.

Бергстрём подчеркнул, что после того, как вакцина будет одобрена европейским надзорным ведомством, российские промышленники представят в ЕС план закупок, то тогда шведская стороны сможет начать с переговоры с российскими коллегами.

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