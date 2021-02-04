Стокгольм, , 18:26 — REGNUM В Стокгольмском регионе количество пациентов с COVID-19, нуждающихся в оказании медицинской помощи, сократилось вдвое по сравнению с пиковыми показателями в декабре прошлого года. Об этом со ссылкой на заявление директора столичного департамента здравоохранения Бьорна Эрикссона сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«В настоящее время регион переходит от усиленного режима к штатному», — заявил Эрикссон.

В настоящее время в региональных больницах лечение от COVID-19 проходят 350 пациентов. В отделения интенсивной терапии под контролем медиков находятся порядка 50 пациентов.

42 000 жителей шведской столицы получили свою первую дозу вакцины от COVID-19. 7 100 прошли процедуру ревакцинации.

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