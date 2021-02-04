Москва, , 16:08 — REGNUM В России продолжается работа по созданию новых вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом 4 февраля заявил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт отметил, что помимо трёх уже выпущенных препаратов в России, вероятно, будут созданы вакцины на всех известных человечеству платформах.

«И в МГУ ведется разработка новой вакцины, и на Урале. Россия так или иначе разработает не три вакцины, а вакцины на всех известных человечеству платформах. Они будут конкурировать между собой и это продвинет российский биотехнологический комплекс», — заявил Кузнецов.

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