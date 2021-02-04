Москва, , 16:01 — REGNUM В департаменте транспорта Москвы заявили, что инициатива с введением платного проезда по дорогам не обсуждалась. Об этом 4 февраля сообщает агентство «Москва».

"Данная инициатива в департаменте транспорта не обсуждалась», — цитирует СМИ представителей пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета «Известия» рассказала о предложении разработчиков «Стратегии развития транспортной системы московского региона до 2035 года» перевести некоторые автодороги Москвы и Подмосковья на режим с покилометровой оплатой проезда. В материале говорится, что проект стратегии разработан по заказу «Дирекции московского транспортного узла», он уже направлен на рассмотрение в Минтранс России и правительствам Москвы и Московской области.

Данная тема уже встретила негативные отклики. В частности, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который обратил внимание на сокращение маршрутов общественного транспорта за пределами столицы, в том числе электричек, отметив, что на работу в Москву ездят не только жители Подмосковья, но и соседних областных центров, например, Твери.