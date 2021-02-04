Калуга, , 16:23 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 151 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 февраля. Днём ранее, 3 февраля, в регионе было зарегистрировано 152 подтверждённых случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 тыс. 590 человек, 2072 человека находятся на лечении, 24 тыс. 296 человек выздоровели, 222 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (430), в Обнинске (175), Боровском (119) и Кировском (112) районах.

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