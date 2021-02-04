Москва, , 16:02 — REGNUM Инфекционным учреждениям здравоохранения удалось сохранить достаточный объем оказания плановой медицинской несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 4 февраля заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

В то же время российская система здравоохранения проявила высокий уровень мобильности и смогла оперативно перестроиться под диагностику и лечение COVID-19.

«Доступность тест-систем говорит о многом — 300 тысяч определений в день. У нас появилась возможность не только следить за циркуляции вируса на территории России, но и следить за различными мутациями вируса», — сказал Горелов.