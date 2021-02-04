Москва, , 15:54 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба РФ проведёт проверку АО «Почта России» после обращения в ведомство комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на направленный ТПП РФ запрос, в котором выражалась обеспокоенность непростыми взаимоотношениями издателей и АО «Почта России».

Почта России Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

В запросе отмечалось, что в начале декабря 2020 года издатели получили от АО «Почта России» письмо об изменении в одностороннем порядке подхода к ценообразованию на печатные СМИ при их включении в подписной каталог. Его исполнение ведет к увеличению стоимости подписки для конечного потребителя на 10−20%, что, по мнению комитета, в итоге может привести к более глубокому падению выручки печатных СМИ. Такое решение особенно негативно отразится на издателях, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Как отметила главный редактор газеты «Экономика и жизнь» Татьяна Иванова, АО «Почта России» следует пересмотреть существующие подходы к документальному оформлению взаимоотношений с издателями в рамках института подписки. В частности, необходимо на государственном уровне оценить целесообразность проведения формализованных процедур по закупкам изданий у издателей при отсутствии конкурса как такого.

В ответ на просьбу ТПП РФ рассмотреть действия АО «Почта России» на предмет соответствия антимонопольному законодательству, а также разъяснить правомерность применения АО «Почта России» норм Федерального закона № 223-ФЗ, от ФАС России был получен ответ, который, как сообщили в палате, не вызвал у издателей никакого оптимизма.

В нем говорится, что Федеральный закон от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не содержит требований к порядку формирования заказчиком начальной или максимальной цены договора (НМЦЦ). Такие требования устанавливаются заказчиком самостоятельно в положении о закупке. При этом в письме сообщается, что в настоящее время ФАС России проводит проверку действий АО «Почта России» в части изменения стоимости услуг по включению в подписной каталог, сбор, обработку и доставку периодических печатных изданий на предмет экономической и технологической обоснованности.

Комментируя ответ ФАС, Татьяна Иванова подчеркнула, что вопрос состоял не в тарифах, а в легитимности подходов АО «Почты России» к конечному формированию цены на подписные издания: «И то, что мы получаем ответ, в котором говорится, что в рамках Закона 223-ФЗ, АО «Почта России», вольна делать все, что захочет, вызывает серьезные опасения. Хотелось бы, чтобы ФАС разобралась в самой сути института подписки и целесообразности распространения на него законодательства о гозакупках».