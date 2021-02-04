Мадрид, , 16:22 — REGNUM Жители Мадрида, получившие SMS-сообщение для прохождения теста на наличие антител к коронавирусной инфекции, теперь могут сдать его в аптеках и стоматологических клиниках. Об этом сообщила газета El Mundo.

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4 февраля столичный департамент здравоохранения начала рассылать SMS — сообщения с тем, чтобы бессимптомные жители города, прописанные в районах с высокой заболеваемостью COVID-19, могли пойти в аптеки и стоматологические клиники для прохождения бесплатного тестирования на наличие антител к коронавирусу.

Граждане, получившие SMS-сообщение от депздрава, смогут записаться на прием, начиная с 4 февраля.

Жители испанской столицы вправе записаться на прием в любую из аптек или стоматологических клиник, участвующих в программе по проведению бесплатных тестов на антитела.

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