Минск, , 16:01 — REGNUM На сегодняшний день на территории Белоруссии не выявлено мутировавших штаммов нового коронавируса. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Уточняется, что на базе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии республики была организована система мониторинга распространения мутирующих вариантов.

Также указывается, что данной системой проводится сбор и исследование материала от лиц, которые прибыли в течение последних двух недель из-за пределов республики и имеют положительный ПЦР-тест на SARS-CoV-2.

«На сегодняшний день белорусские ученые не выявили у лиц, прибывших в Беларусь, новые варианты вируса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1708 и превысило 253,4 тыс.