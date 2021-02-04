Сибай, Башкирия, , 16:06 — REGNUM Экс-чиновника обвинили в халатности после травмирования ребенка на игровой площадке в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в августе 2018 года администрация г. Сибая и ООО «КСИЛ-Балтэкс» заключили муниципальный контракт на ремонт дворового пространства и монтаж детских игровых комплексов по ул. Ветеранов.

Обвиняемый 54-летний бывший первый заместитель главы городской администрации подписал акт о приемке работ. Следователи считают, что чиновник не проверил соответствие работ требованиям безопасности, а также не проверил качество выполнения этих работ.

В августе 2020 года 7-летняя девочка играла на этой детской площадке. В какой-то момент на нее упали незакрепленные хоккейные ворота. В результате ребенок получил тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

Отмечается, что свою вину обвиняемый не признал. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области состоится суд по делу о гибели ребенка в детском саду