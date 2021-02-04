Серов, Свердловская область, , 15:56 — REGNUM В Серовской городской больнице (Свердловская область) вновь откроется акушерское отделение, которое ранее перепрофилировали под лечение пациентов с COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь медучреждения Олег Романов журналистам.

Больницу возвращают к обычному режиму работы. Инфекционное, кардиологическое и терапевтическое отделения начнут оказывать плановую помощь в ближайшее время. Транспортабельных пациентов с COVID-19 будут перевозить в медучреждения других городов.

«Акушерское отделение откроется после долечивания пациентов, которые уже в нем лежат, потом помещение будет обработано и начнется прием рожениц», — передаёт слова Романова «ЕАН».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии COVID-19 доступность плановой медицинской помощи была сильно осложнена.

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