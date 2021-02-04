Москва, , 15:47 — REGNUM Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заслуженный врач России, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Николай Филатов ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом 4 февраля сообщается на сайте НИИ им. И. И. Мечникова.

«С прискорбием сообщаем, что 04 февраля 2021 года на 67 году ушел из жизни член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат Премий правительства Российской Федерации в области образования Николай Николаевич Филатов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Филатов в течение продолжительного времени успешно руководил санитарно-эпидемиологической службой Москвы. Отмечается, что под его руководством, и при непосредственном участии была сформирована эффективно действующая система социально-гигиенического мониторинга, обеспечивающая эпидемиологическое благополучие российской столицы; разработан и утвержден региональный календарь прививок, а также была разработана и реализована стратегия сдерживания эпидемического роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, как комплекс целенаправленных профилактических мероприятий, который включает специфическую и неспецифическую профилактику.

Кроме того, с 2012 года ученый являлся заместителем директора Института по научной работе. При этом покойный успешно сочетал научную работу с педагогической деятельностью, и являлся заведующим кафедры эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, членом-корреспондентом РАН, членом-корреспондентом Международной академии информатизации и академиком Академии естественных наук.