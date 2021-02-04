Мадрид, , 18:27 — REGNUM К концу текущей недели (к 7 февраля) министерством здравоохранения автономного сообщества Мадрид будет вакцинировано от COVID-19 более 260 000 человек. Число жителей региона, которые пройдут ревакцинацию, составит 80 000 человек. Об этом со ссылкой на заявления министра здравоохранения Мадрида Энрике Эскудеро сообщила газета El Mundo.

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«До тех пор, пока мы не сможем рассчитывать на большее количество привитых, мы не сможем перейти к вакцинации следующих групп населения, что, честно говоря, беспокоит меня больше всего», — заявил министр в ходе пленарного заседания мадридского парламента.

Данные целевые показатели министр Эскудеро озвучил в ходе ответа на вопрос представителя ультраправой партии Vox Гадор Хойи, которая поинтересовалась порядком отчетности перед парламентариями со стороны исполнительной власти.

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