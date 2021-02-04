Луганск, , 15:44 — REGNUM В ЛНР появилась марка, посвящённая 140-летию со дня рождения советского государственного деятеля Климента Ефремовича Ворошилова. Об этом сообщил 4 февраля «Луганский информационный центр».

Климент Ефремович Ворошилов

На марке изображён портрет Ворошилова на фоне карты Ленинградского фронта 1943 года, награды, имя и годы его жизни.

Тираж марки — 7,2 тыс. экземпляров, номинал — 42 рубля.

Напомним, с 1935 по 1990 год с перерывами город Луганск назывался Ворошиловградом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года в ДНР выпустили марку в честь одного из руководителей советского государства Леонида Ильича Брежнева.

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