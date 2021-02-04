Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM Трамвайную ветку в Академический микрорайон Екатеринбурга построят к 300-летию Екатеринбурга. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бирюлин журналистам.

Линию сначала намеревались начать строить в 2020 году, но старт работ сдвинули. Контракт с подрядчиком городские власти планируют заключить в первом полугодии 2021 года. Работы завершат к 2023 году.

«Строительство ветки будет разделено на два этапа: от Академика Сахарова до Волгоградской и от Волгоградской до Татищева», — передаёт слова Бирюлина РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Екатеринбурга допускали возможность строительства трамвайной ветки до Берёзовского.

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