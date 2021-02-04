Рязань, , 15:43 — REGNUM На 13% сокращён коечный фонд инфекционных госпиталей, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, в Рязанской области. Благоприятная эпидемиологическая ситуация позволяет возвращать больницы к плановому режиму работы, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Рязанская областная клиническая больница и больница скорой медицинской помощи вернули в обычный режим 200 коек. Также восстановили плановую работу подраздение ОКБ — больница №10, областная детская клиническая больница им. Н. В. Дмитриевой и Шацкая киническая психиатрическая больница.

«С учётом ситуации, мы постепенно сокращаем специализированный коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией для оказания плановой медпомощи. Из ранее работавших 1820 коек в настоящее время функционирует 1570, к прежнему режиму работы возвращены 250 коек», — уточнил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Ковидные койки в инфекционном отделение ОКБ им. Н. А. Семашко продолжат лечить пациентов с вирусными пневмониями и COVID-19 в соответствии с профилем.

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