Рязань, 4 февраля 2021, 15:43 — REGNUM На 13% сокращён коечный фонд инфекционных госпиталей, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, в Рязанской области. Благоприятная эпидемиологическая ситуация позволяет возвращать больницы к плановому режиму работы, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
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Рязанская областная клиническая больница и больница скорой медицинской помощи вернули в обычный режим 200 коек. Также восстановили плановую работу подраздение ОКБ — больница №10, областная детская клиническая больница им. Н. В. Дмитриевой и Шацкая киническая психиатрическая больница.
Ковидные койки в инфекционном отделение ОКБ им. Н. А. Семашко продолжат лечить пациентов с вирусными пневмониями и COVID-19 в соответствии с профилем.
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