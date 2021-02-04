Афины , 4 февраля 2021, 15:33 — REGNUM Одна из крупнейших греческих газет «Демократия» призвала правительство страны немедленно получить российскую вакцину «Спутник V», поскольку это единственная надежда спасти туризм предстоящим летом.
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"Берите «Спутник» прямо сейчас», — гласит заголовок газеты на половину первой полосы, вышедшей 4 февраля.
Издание пишет, что «Еврокомиссия проснулась и торопится дать одобрение, а немцы уже бегут, пока мы спим».
«Это единственная надежда спасти лето и избежать фиаско», — пишет «Демократия».
Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний были опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet.
После публикации президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей ранее, что в Евросоюзе «будут рады» всем вакцинам, которые получат одобрение европейского регулятора, в том числе и вакцине «Спутник V».
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