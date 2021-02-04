Афины , , 15:33 — REGNUM Одна из крупнейших греческих газет «Демократия» призвала правительство страны немедленно получить российскую вакцину «Спутник V», поскольку это единственная надежда спасти туризм предстоящим летом.

Аргентинский врач держит вакцину «Спутник V» (сс) Argentina.gob.ar

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"Берите «Спутник» прямо сейчас», — гласит заголовок газеты на половину первой полосы, вышедшей 4 февраля.

Издание пишет, что «Еврокомиссия проснулась и торопится дать одобрение, а немцы уже бегут, пока мы спим».

«Это единственная надежда спасти лето и избежать фиаско», — пишет «Демократия».

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний были опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet.

После публикации президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей ранее, что в Евросоюзе «будут рады» всем вакцинам, которые получат одобрение европейского регулятора, в том числе и вакцине «Спутник V».

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