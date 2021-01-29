Ещё шесть оренбужцев стали жертвами COVID-19
В Оренбургской области за сутки подтверждено шесть смертей от коронавирусной инфекции. С начала пандемии жертвами заболевания стали 498 человек, сообщает 4 февраля оперштаб по борьбе COVID-19.
В Рязанской области на 13% сократили коечный фонд ковидных госпиталей
На 13% сокращён коечный фонд инфекционных госпиталей, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, в Рязанской области. Благоприятная эпидемиологическая ситуация позволяет возвращать больницы к плановому режиму работы, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Появление коронавируса в России удалось отсрочить на два месяца — мнение
Предпринимаемый в России в начале 2020 года комплекс санитарно-эпидемиологических мер позволил на два месяца отсрочить появление первого пациента с COVID-19 в стране. Об этом 4 февраля заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Система Роспотребнадзора позволила отсрочить появление первого пациента с коронавирусом в России на два месяца», — сказал Горелов.
Разработчики вакцины центра «Вектор» заявили, что, согласно предположениям, иммунитет к COVID-19 после прививки созданным в центре препаратом будет сохраняться год.