Пандемия коронавируса в России продолжается, однако, число новых случаев заражения коронавирусом постепенно сокращается. Инфекционисты, вирусологи и врачи делают осторожные прогнозы относительно благоприятного развития ситуации и не исключают, что Россия вплотную подошла к плато по числу выявленных случаев, после чего уровень будет лишь снижаться.

Не последнюю роль в снижении числа новых случаев заболевания COVID-19 играет и всеобщая вакцинация населения. На портале «Госуслуг» 31 января открылась предварительная запись на вакцинацию — каждый пользователь сможет записаться на процедуру в онлайн-режиме, либо записать другого человека.

О том, как развивается ситуация с пандемией коронавируса в России, рассказывает ИА REGNUM.