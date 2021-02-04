Москва, , 15:32 — REGNUM Разработчиков вакцин от коронавирусной инфекции в России нужно выдвинуть на получение Нобелевской премии. Об этом 4 февраля заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт подчеркнул, что Россия показала самый высокий научный потенциал в мире по созданию вакцин COVID-19. Доказательством служит тот факт, что ни одна другая страна не может похвастаться таким количество разработанных внутри нее прививочных препаратов от коронавируса.

«Две инновационные вакцины и классическая вакцина ‑ и у врачей есть возможность выбора, какую именно назначить пациенту. И если Нобелевский комитет сочтет возможным, я думаю, нужно выдвигать разработчиков вакцин на получение Нобелевской премии. Я думаю, у нас есть все основания, чтобы это сделать», — заявил Горелов.

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