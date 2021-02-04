Анадырь, , 15:43 — REGNUM Решение Министерства обороны Российской Федерации сформировать дивизию для охраны береговой линии на Чукотке вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 4 февраля в социальной сети Facebook.

Многие комментаторы одобрили решение Минобороны. Граждане уверены, что расположение Чукотки рядом с американской Аляской обязывает военных охранять данные территории от незаконного проникновения.

«От Чукотки до Америки пол сантиметра по карте. Так что надо обороняться», — считает Alexey R.

Некоторые пользователи негативно отреагировали на данную новость. Они считают, что на данные цели придётся потратить слишком много денежных ресурсов, а территория Чукотки якобы не находится в опасности из-за соседства с США.

«Денег много лишних в бюджете?», — задаётся вопросом Андрей К.

Тем не менее, ряд пользователей напомнили о том, что российские военные попросту создадут паритет в вопросе охраны своих границ, ведь подобные подразделения существуют и у американских военных на Аляске.

«Кстати, аналогичное подразделение на территории Аляски существует. Но им же можно его там иметь, да?», — пишет Трофим З.

Напомним, 4 февраля газета «Известия» опубликовала материал о том, что Минобороны Российской Федерации формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке.