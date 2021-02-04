Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в России может опуститься до минимума в конце второй декады марта. А процентный прирост новых больных достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости в первой декаде мая. Об этом говорится в опубликованной 4 февраля аналитической заметке Центра интеллектуальной логистики СПбГУ.

Врач в машине скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным профессора Виктора Захарова и доцента Юлии Балыкиной, средняя статистическая продолжительность болезни в России, вычисляемая на основании публикуемой официальной информации, выросла с двадцати дней (на 21 декабря 2020 года), до двадцати трёх дней (3 февраля 2021 года).

Глобальный пик по активным случаям в Москве был зарегистрирован 28 декабря (171 698). Средняя статистическая продолжительность болезни в столице выросла с 25 дней (21 декабря) до 28 дней (2 февраля).

В Санкт-Петербурге глобальный пик заболеваемости был зарегистрирован 11 декабря (3779 случаев), при этом число новых случаев заболевания оставалось близким к этому значению на промежутке от 5 декабря до 3 января. Локальные пики были достигнуты 20 января (3 347) и 30 января (2 512).

«Средняя статистическая продолжительность болезни в Санкт-Петербурге, вычисляемая на основании публикуемой официальной информации, выросла с 23 дней 1 января до 33 дней 2 февраля», — говорится в документе.

Значения процентного прироста общего числа выявленных случаев заболевания имеют устойчивую тенденцию убывания, так же, как и в период первой волны эпидемии. В России значение процентного прироста 1,02%, зарегистрированное 24 декабря, опустилось до 0,42% 3 февраля; в Москве — с 1,08% 24 декабря до 0,17% 3 февраля; в Санкт-Петербурге — с 1,1% 20 января до 0,57% 3 февраля.

Таким образом, модель развития пандемии петербургских ученых показывает, что Россия сможет опуститься до уровня процентного прироста в 0,1% новых случаев в конце второй декады марта.

«Процентный прирост может продолжить уменьшаться и достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости в первой декаде мая, если вакцинация к этому времени охватит значительную часть восприимчивого к вирусу населения», — пояснили ученые СПбГУ.

Петербург же сможет опуститься до уровня 0,1% во второй декаде апреля. Прирост может достигнуть близкого к нулевому уровня заболеваемости к середине мая, если успешно продолжится вакцинация.

Что касается Москвы, то она сможет выйти на уровень процентного прироста 0,1% в начале второй декады марта. Прирост достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости в конце апреля.

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