Челябинск, 4 февраля 2021, 15:23 — REGNUM В Челябинске арестован главный энергетик бюджетного городского учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
На этом настояло обвинение. В итоге Тракторозаволский райсуд Челябинска отправил его под стражу на два месяца.
Как сообщало ИА REGNUM, ему вменяют получение взятки. Размер взятки составил 200 тыс.рублей. Следователи считают, что преступление было совершено в октябре.
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