Иваново, , 15:41 — REGNUM Доследственную проверку по факту проживания трёх семей в одноэтажном аварийном доме в Иваново начали в региональном Следственном комитете, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе ведомства. Жители утверждают, что городские власти отказываются расселять их из разваливающегося здания.

Следователи обратили внимание на сюжет, вышедший в эфир на одном из местных телеканалов. Дом постройки 1917 года по улице 3-го Интернационала не признан аварийным, хотя условия проживания в нём трудно назвать человеческими — от деревянного здания отказались все управляющие компании, конструкции обветшали. В муниципальных квартирах по договору социального найма проживают три семьи, в том числе с малолетними детьми. Жильцы заказывали независимую экспертизу, которая установила, что дом на 73% является ветхим, но в администрации города запланировали лишь капитальный ремонт крыши — на 2024 год. Сносить здание не намерены, поскольку оно является частью объекта культурного наследия регионального значения — дома-музея семьи Бубновых.

«Следователями с участием представителя администрации Иваново, а также сотрудниками Управления МЧС по Ивановской области произведён осмотр дома, опрошены жильцы, представитель администрации Иваново, назначена строительно-техническая экспертиза. Для представителей жильцов дома был организован личный прием у и. о. руководителя СУ СК России по Ивановской области Константина Антохова», — уточнили детали проверки в СК.

По результатам проверки принято процессуальное решение.