Москва, , 15:20 — REGNUM В разработку вакцин от коронавируса Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) инвестировал дополнительно 45 млн рублей, пишет «Медвестник».

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Средства направят на завершение доклинических исследований и на разработку поколения вакцин от новых штаммов коронавируса. Сейчас разрабатывается новый препарат от коронавируса «Бетувакс-КоВ», основанный на вирусоподобных наночастицах.

В конце 2020 года ИСКЧ вложил 47,6 млн рублей в платформу для разработки противовирусных вакцин, в том числе против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи создал «стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2».

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