Ярославль, , 15:15 — REGNUM В Ярославской области заканчивается действие некоторых ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети ярославского губернатора.

Торговый центр

C 4 февраля проще становиться работать учреждениям общепита и торговым центрам.

«По итогам консультации с Роспотребнадзором готовы снять ряд коронавирусных ограничений, введённых перед новогодними праздниками. Делаем это аккуратно, реагируя на любые изменения эпидемической ситуации. С 4 февраля заведениям общественного питания разрешено организовывать и проводить мероприятия численностью более 10 человек, детям до 14 лет разрешено находиться в торговых центрах без сопровождения родителей», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

При этом точки общепита и увеселительные заведения по-прежнему не могут работать после 23 часов вечера. Как ранее сообщало ИА REGNUM в соседней Костроме подобные заведения получили возможность работать до часу ночи

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