Воронеж, , 15:12 — REGNUM В Воронежской области по состоянию на 4 февраля зарегистрировано 1607 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждено 14 смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 53 тыс. 632 пациента, в том числе 378 — за последние сутки.

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