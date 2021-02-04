Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2020 году на реализацию региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями израсходовано 2,7 млрд рублей. Об этом 4 февраля сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Из общей суммы, потраченной на борьбу с онкозаболеваниями, 902 млн рублей было выделено из федерального бюджета, а оставшиеся 1,8 млрд рублей — из городского.

В 2020 году в Петербурге были открыты пять центров амбулаторной онкопомощи на базе Мариинской больницы, Городского клинического онкодиспансера, Госпиталя для ветеранов войн, городских поликлиник № 17 и № 60. Сейчас в Петербурге работают 13 подобных центров, которые обслуживают жителей 15 районов.

Для переоснащения и дооснащения восьми медучреждений, оказывающих помощь пациентам с онкозаболеваниями, из средств федерального бюджета было выделено 902,4 млн рублей. На них приобретено 36 единиц медицинского оборудования, в том числе два линейных ускорителя для проведения лучевой терапии.

Для лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях 14,5 тыс. пациентов закуплены лекарственные противоопухолевые препараты на общую сумму 1,8 млрд рублей. В условиях стационара проведено более 58 тыс. случаев лекарственного противоопухолевого лечения, общее финансовое обеспечение которых составило 6,5 млрд рублей.

Сегодня в Петербурге специализированную медпомощь пациентам с онкозаболеваниями оказывают в 48 медицинских учреждениях, в том числе 32 городских (4 специализированные учреждения, 13 центров амбулаторной онкопомощи, 15 неспециализированных, в том числе многопрофильных, учреждений), 12 федеральных и ведомственных, а также четыре частных медицинских организациях.

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