Ульяновск, , 15:10 — REGNUM Мэр Ульяновска Сергей Панчин подтвердил, что получил положительный тест на коронавирус и сейчас находится в Центральной городской больнице. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.

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Панчин рассказал, что в январе получил первый компонент вакцины от коронавируса, вторая аппликация препарата была намечена на 3 февраля.

«Отмечу, что, возможно, благодаря вакцине заболевание протекает не в такой сложной форме, и, как говорят врачи, прогноз благоприятный», — уточнил глава города.

Он добавил, что сейчас идёт на поправку.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Панчин госпитализирован. 20 января он сообщал, что ушёл на самоизоляцию из-за выявления у супруги заражения новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас обязанности главы города исполняет первый заместитель мэраСергей Мишин.

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