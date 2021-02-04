Воронеж, 4 февраля 2021, 15:08 — REGNUM В Воронежской области 4 февраля подтвержден 371 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона было выявлено 59 тыс. 703 положительных теста.
За весь период наблюдения 53 тыс. 632 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 378 — за последние сутки.
1607 человек скончались.
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