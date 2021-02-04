Душанбе, , 15:08 — REGNUM Название коммерческих организаций в Душанбе обязали согласовывать с комитетом по языку и терминологии при правительстве Таджикистана. Это следует из соответствующего указа председателя столицы республики Рустама Эмомали.

Документ направлен на реализацию программы развития государственного языка в Таджикистане на 2020−2030 годы. Согласовывать придется названия улиц, городов, кварталов, садов, озер, рек, культурных, торговых образовательных и других объектов.

Названия необходимо согласовывать, независимо от форм собственности и организационно-правовой формы предприятия. Кроме того, в Душанбе будут организованы курсы таджикского языка для национальных меньшинств.

Ранее Рустам Эмомали поручил специальной комиссии заняться переименованием улиц, проспектов, микрорайонов, мостов, скверов и парков города.