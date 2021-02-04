Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО до 1 апреля депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова, которого накануне задержали по подозрению в покушении на мошенничество. Об избрании меры пресечения Голикову 4 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

СИЗО Кресты 2 Дарья Драй © ИА REGNUM

Юрий Голиков, 1967 года рождения, является с 21 сентября 2016 депутатом Законодательного собрания Ленобласти шестого созыва по общеобластному избирательному округу. Член фракции ЛДПР. Работает в областном парламенте на постоянной основе.

По данным следствия, Голиков не позднее 26 ноября 2020 года получил информацию о том, что должностные лица Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводят проверку на предмет законности производства ООО «Вега» работ на участке в областном городе Сертолово, в зоне ответственности депутата.

После чего Голиков, как считает следствие, связался с двумя представителями этой компании и сообщил, что в отношении них может быть возбуждено уголовное дело. Однако он, якобы, может урегулировать данный вопрос за вознаграждение в 3 млн рублей сотрудникам УЭБиПК.

2 февраля 2021 года депутат встретился с бизнесменами, которые, в рамках оперативного мероприятия под контролем правоохранителей, передали ему 155 тыс. рублей и 2,8 млн рублей меченых купюр.

После передачи денежных средств преступные действия Голикова были пресечены сотрудниками УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

«Голиков причастность (к преступлению) не признал», — уточнили в ОПС. Суд избрал ему меру в виде заключения под стражу до 1 апреля.

В областном Заксобрании не стали комментировать ситуацию с депутатом, поскольку инкриминируемое ему деяние не относится к разряду депутатской деятельности.

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