Тамбов, , 15:04 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 4 февраля.

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Всего в регионе скончался 281 человек.

Выписаны после выздоровления были 21 тыс. 122 пациента, в том числе 123 человека — за последние сутки.

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