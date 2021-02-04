Куала-Лумпур, , 14:59 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что 59% случаев передачи COVID-19 произошли на рабочих местах, сообщает Antara.

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Последние данные показывают, что 59% случаев заражения COVID-19 происходят на рабочем месте, 19% — в центрах содержания под стражей, 14% — в жилых домах, 5% — в местах отправления культа.

Мухиддин Ясин отметил, что были предприняты различные меры после того, как число случаев заражения коронавирусом в стране опять начало расти. Ежедневно в стране подтверждают около 5000 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии собирается совершить официальный визит в Индонезию 4−5 февраля 2021 года.

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