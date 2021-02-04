Москва, , 14:59 — REGNUM Людей в автозаках у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово нет, заявил 4 февраля ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По его словам, в ОНК поступает огромное количество обращений и противоречивой информации о том, что происходит у ЦВСИГ в Сахарово, куда накануне, 3 февраля, привозили арестованных во время незаконных акций граждан.

«Сейчас там на месте находится мой помощник, который утверждает, что у ЦВСИГ действительно находятся автобусы и автозаки, но они пустые», — заявил Мельников.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что задержанных быстро разместили по камерам.

Также в сети распространяются фейки о том, что в камерах якобы не выдают постельное бельё. Всё постельное бельё выдают арестованным уже после заселения в камеру.

Как сообщало ИА REGNUM, несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Ещё один незаконный митинг протестующие устроили 2 февраля в центре столицы после того, как суд огласил решение о замене российскому блогеру условного наказания на реальное. По данным полиции, было задержано более 1,4 тыс. человек, в том числе и несовершеннолетние.

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